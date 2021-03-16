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07:47 16.03.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 16 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 15 марта, российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

"В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку населенных пунктов Лебединское и Трудовская российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. Вблизи поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а у Марьинки -стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с городком Пивденне, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов… Боевых потерь среди наших военных нет", - подчеркнули в штабе ООС.

На все обстрелы со стороны российских наемников украинские защитники открывали ответный огонь.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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