События

07:03 16.03.2021

Сотрудников Белого дома освободили от ежедневного тестирования на COVID-19 – СМИ

1 мин читать
Сотрудников Белого дома освободили от ежедневного тестирования на COVID-19 – СМИ

Сотрудники, работающие в Белом доме, больше не должны ежедневно сдавать тест на COVID-19, сообщает Axios со ссылкой на внутреннее руководство.

Теперь сотрудникам достаточно сдавать тест на COVID-19 один раз в неделю. Отмечается, что это решение принято, так как большинство персонала Белого дома, работающие непосредственно с основными чиновниками администрации Байдена, были вакцинированы.

В январе приходящая администрация Джо Байдена разослала сотрудникам руководство, предусматривающее более строгие способы для защиты от распространения коронавируса в Белом доме, чем при Дональде Трампе.

Так, сотрудники Белого дома должны были ежедневно сдавать анализы на COVID-19 и постоянно носить маски-респираторы N95.

В Белом доме заявили, что поддерживают "строгие протоколы, связанные с COVID-19, чтобы создать безопасное рабочее место для своих сотрудников", такие как обязательное ношение масок, социальное дистанцирование и "регулярное тестирование".

Теги: #администрация #сша #коронавирус #тестирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:05 16.03.2021
Новых штаммов COVID-19 в Казахстане не выявлено - глава Минздрава

Новых штаммов COVID-19 в Казахстане не выявлено - глава Минздрава

06:02 16.03.2021
72-летний премьер-министр Японии вакцинировался от COVID-19 – СМИ

72-летний премьер-министр Японии вакцинировался от COVID-19 – СМИ

04:08 16.03.2021
На Буковине выявлено 527 новых случаев коронавируса – глава ОГА

На Буковине выявлено 527 новых случаев коронавируса – глава ОГА

03:59 16.03.2021
Американский сенатор предложил Байдену запретить гражданам США поездку на Олимпиаду в Пекин в качестве зрителей

Американский сенатор предложил Байдену запретить гражданам США поездку на Олимпиаду в Пекин в качестве зрителей

21:51 15.03.2021
В Парижском регионе фиксируют рекордные показатели по числу пациентов с COVID-19 в реанимации

В Парижском регионе фиксируют рекордные показатели по числу пациентов с COVID-19 в реанимации

21:43 15.03.2021
Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warriorgames" – Зеленский

Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warriorgames" – Зеленский

20:31 15.03.2021
Премьер Эстонии заразилась COVID-19

Премьер Эстонии заразилась COVID-19

19:51 15.03.2021
В Молдове зарегистрировано самое высокое количество смертей от коронавируса за все время пандемии

В Молдове зарегистрировано самое высокое количество смертей от коронавируса за все время пандемии

18:00 15.03.2021
Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

17:43 15.03.2021
Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

Глава "Укрзализныци" заболел COVID-19, компания просит ВСК Рады организовать для него онлайн-присутствие на заседании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада может рассмотреть вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова на следующей пленарной неделе - Корниенко

Возможный разговор нардепа Семинского с Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа" - Корниенко

СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

Официальные курсы Национального банка Украины на 16 марта

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский премьер попытается доказать парламенту, что страна играет важную роль на мировой арене – СМИ

Степанов: если 50% всех областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина на территории всей Украины

Еврогруппа решила продолжать массированную господдержку экономики до выхода из кризиса COVID-19

Премьер Грузии обсуждал в Брюсселе с главой Евросовета пути преодоления внутриполитического кризиса в республике

В Ираке обстреляли ракетами военную базу

Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестных акций в Мьянме после военного переворота

Зеленский пригласил премьера Швеции на празднование 30-й годовщины независимости Украины

Законопроекты о передаче земле в громады и электронных земельных аукционах важны для запуска в Украине оборота земель с 1 июля - министр агрополитики

Рада может рассмотреть вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова на следующей пленарной неделе - Корниенко

Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА