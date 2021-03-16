72-летний премьер-министр Японии вакцинировался от COVID-19 – СМИ

ремьер-министр Японии Есихидэ Суга во вторник получил первую дозу вакцины Pfizer от COVID-19, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Суга вакцинировался в рамках подготовки к визиту в США в начале апреля, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом. Вторую дозу вакцины Pfizer премьер-министр должен получить через три недели.

Первыми в Японии вакцинируют медицинских работников.

Ранее Суга, которому сейчас 72 года, заявлял, что дождется своей очереди для вакцинации. Планируется, что иммунизация людей 65 лет и старше стартует в Японии в середине апреля.

Как сообщала японская газета Yomiuri, премьер-министр Японии, скорее всего, встретится с президентом Байденом в Вашингтоне 9 апреля.

Суга станет первым иностранным лидером, который лично встретится с Байденом как президентом Соединенных Штатов.

05:28:40 EET-2