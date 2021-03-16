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04:08 16.03.2021

На Буковине выявлено 527 новых случаев коронавируса – глава ОГА

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На Буковине выявлено 527 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 527 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 112 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 15 марта, выздоровели 112 человек, 47 1354 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 62 937 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 182 человека.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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