На Буковине выявлено 527 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 527 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 112 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 15 марта, выздоровели 112 человек, 47 1354 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 62 937 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 182 человека.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/