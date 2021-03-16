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00:45 16.03.2021

Степанов: если 50% всех областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина на территории всей Украины

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Степанов: если 50% всех областей окажутся в "красной" зоне, возможно введение "жесткого" карантина на территории всей Украины

Если от 50% до 70% всех областей Украины окажутся в "красной" зоне эпидемиологической опасности, возможно введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в" красной "зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - рассказал Степанов, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в ночь на вторник.

 

Теги: #карантин #степанов #украина
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