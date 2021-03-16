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09:36 16.03.2021

Украина и Израиль намерены провести семинар исторической памяти при участии учёных и историков - Посольство

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Украина и Израиль намерены провести семинар исторической памяти при участии учёных и историков - Посольство

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук и мэр Тернополя Сергей Надал договорились проработать вопрос организации семинара по вопросу исторической памяти двух народов при участии историков и учёных. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Была достигнута договорённость о сотрудничестве по вопросу организации семинара, посвящённого исторической памяти двух народов, с участием историков и учёных из Украины и Израиля. Семинар планируется провести на платформе Тернопольского национального педагогического университета им.Гнатюка», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы налаживания межрегионального сотрудничества в сферах торговли, образования, медицины и культуры.

«Евгений Корнийчук предложил конкретные презентационные механизмы по продвижению товаров тернопольских производителей на рынок Израиля и поиска инвесторов для перспективных объектов Тернополя и области», - подчёркивает Посольство.

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