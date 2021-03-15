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23:48 15.03.2021

Еврогруппа решила продолжать массированную господдержку экономики до выхода из кризиса COVID-19

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Еврогруппа решила продолжать массированную господдержку экономики до выхода из кризиса COVID-19

Министры финансов 19 стран еврозоны решили продолжать массированную государственную поддержку экономики, которая остается в тисках пандемии COVID-19, но обещали с началом восстановления решить проблему долга.

"До тех пор, пока не закончится кризис в области здравоохранения и не начнется уверенное восстановление, мы продолжим защищать нашу экономику, предоставляя необходимый уровень финансовой поддержки", - говорится в заявлении, принятом в понедельник по итогам видеоконференции Еврогруппы.

С началом пандемии Европейский союз ввел в действие чрезвычайную меру, позволяющую государствам отступать от жестких макроэкономических норм ради поддержки своих предприятий. Он создал беспрецедентные по размеру общие инструменты поддержки экономики, граждан и бизнеса, чтобы смягчить для них экономические трудности и последствия кризиса.

Еврогруппа заявила, что следует избегать преждевременного прекращения этой финансовой поддержки, и согласилась сохранять ее в зоне евро в 2021 и 2022 годах.

По зимнему прогнозу Еврокомиссии на 2021 год, рецессия в 2020 году будет серьезной, хотя и меньшей, чем ожидалось прошлой осенью. Еврогруппа считает, что прогресс в разработке эффективных вакцин и высокий уровень вакцинации имеют решающее значение для преодоления кризиса. Тем не менее, отмечает она, "перспективы остаются туманными из-за неопределенности и ожидается, что восстановление будет неравномерным по странам, регионам и отраслям.

"Пандемия имела непропорциональные последствия для разных секторов: услуги пострадали сильнее, чем промышленность, - констатировал комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, выступая на пресс-конференции Еврогруппы. - Между секторами существуют огромные различия, которые, вероятно, сохранятся. Это не то, что преодолевается за несколько недель".

"Мы едины и полны решимости в наших усилиях по защите рабочих мест, бизнеса и граждан в это время непрекращающегося кризиса в области здравоохранения", - заявил на пресс-конференции президент Еврогруппы, министр финансов Ирландии Паскаль Донохью.

Но как только восстановление пойдет твердыми темпами, говорится в заявлении, страны еврозоны "должны решить проблему выросшего уровня государственного долга путем реализации устойчивых среднесрочных фискальных стратегий с упором на улучшение качества государственных финансов, повышение уровня инвестиций и поддержку перехода к "зеленым" и цифровым технологиям".

Они должны тогда сосредоточить внимание на реформах, которые "будут стимулировать частные инвестиции и увеличивать производственный потенциал зоны евро".

Джентилони сообщил, что вопрос о повышении международной роли евро обсуждался на видеоконференции в составе 27 министров всех стран ЕС. Повышение роли единой европейской валюты в послековидное время, по его мнению, "будет естественным образом проистекать из реализации плана восстановления и устойчивости". Беспрецедентная эмиссия евробондов для его финансирования добавит глубины и ликвидности рынку долговых ценных бумаг с высоким рейтингом, номинированных в евро. Он подчеркнул важность укрепления европейских систем трансграничных платежей, в том числе решения технических проблем возможного введения цифрового евро.

Теги: #ес #єкономика #поддержка
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