В Парижском регионе фиксируют рекордные показатели по числу пациентов с COVID-19 в реанимации

В отделениях интенсивной терапии больниц в Париже и его пригородах находятся 1 152 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщают французские СМИ со ссылкой на данные региональной службы здравоохранения.

Отмечается, что этот показатель выше, чем антирекорд, зафиксированный во время второй волны пандемии COVID-19 осенью прошлого года. 13 ноября в Парижском регионе в реанимации находились 1,13 тыс. человек с коронавирусом.

Больницы столичного региона перегружены. На минувших выходных в другие французские регионы были отправлены вертолетом шесть пациентов.

Во Франции уже несколько месяцев действуют строгие ограничительные меры для замедления распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на это, в последние недели темпы распространения COVID-19 вызывают тревогу у экспертов.

За время пандемии во Франции выявили свыше 4 млн случаев COVID-19, около 90 тыс. из них имели летальный исход.