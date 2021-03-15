Зеленский пригласил премьера Швеции на празднование 30-й годовщины независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном сотрудничество между странами и пригласил его на празднование 30-й годовщины независимости Украины.

"Спасибо, премьер-министр Швеции Стефан Левен, за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности и одобрения реформ Украины. Обсудили углубление оборонного взаимодействия и украинско-шведское сотрудничество в различных сферах. Добро пожаловать на 30-летие независимости Украины. Крепкого здоровья вам и шведам", - написал Зеленский на странице в Twitter.

Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1371521791999492098