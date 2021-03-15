Рада может рассмотреть вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова на следующей пленарной неделе - Корниенко

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Харькова на следующей пленарной неделе (с 30 марта по 2 апреля), сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сам проект постановления об объявлении выборов в Харькове будет в среду в комитете, дальше он сможет рассматриваться в зале... На этой пленарной неделе, может, нет, а вот на следующей - точно да", - сказал Корниенко во время брифинга в понедельник.

Вместе с тем он уточнил, что нет необходимости принимать этот проект постановления срочно с точки зрения процедуры проведения выборов, поскольку "следующие выборы, на которые он попадает, это может быть последнее воскресенье октября".

"Нужно, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней - это последнее воскресенье августа. То есть до конца этой сессии, до июля у нас есть этот временной промежуток", - добавил Корниенко.

Также он поинформировал, что представители "Слуги народа" совместно с членами фракции "Голос" внесли в парламент законопроект, предусматривающий, чтобы в дальнейшем не было необходимости в специальном решении местного совета о признании факта смерти мэра.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Кернес скончался 16 декабря 2020 года на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19 и был похоронен в Харькове 23 декабря.

3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра. Парламент должен в течение 90 дней принять решение.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения может на заседании 17 марта рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы.