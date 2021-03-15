Премьер Эстонии заразилась COVID-19

У премьер-министра Эстонии Каи Каллас (Kaja Kallas) положительный результат теста на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"Я внимательно слежу за своим здоровьем и, пока не выздоровею, буду находиться дома. Я продолжу выполнять обязанности главы правительства из дома, руководить заседаниями правительства и успешно участвовать в других рабочих совещаниях в Эстонии можно и виртуально", - отметила она.

По ее словам, у нее поднялась невысокая температура, других симптомов нет, общее самочувствие хорошее.

Каллас будет находиться на самоизоляции до выздоровления.

Премьер-министр на минувшей неделе уже была на карантине после близкого контакта с инфицированным, но в четверг она получила отрицательный результат теста на коронавирус.

Каллас проинформировала людей, с которыми контактировала в последние дни, и призвала всех следовать проявлять осторожность, носить в помещении маску, сокращать контакты с другими людьми, по возможности работать удаленно и как можно больше находиться дома.