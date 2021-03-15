Законопроекты о передаче земле в громады и электронных земельных аукционах важны для запуска в Украине оборота земель с 1 июля - министр агрополитики

Законопроекты о передачи земли в громады (№2194) и об электронных земельных аукционах (№2195), которые Верховная Рада намерена рассмотреть на текущей неделе, имеют большое значение в связи с запуском в Украине оборота земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года, сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"На заседании фракции "Слуга народа" обсудили два исторических законопроекта: проект №2194 относительно децентрализации и финализации земельной реформы по части передачи полномочий касательно распространения землями сельскохозяйственного назначения в объединенные территориальные громады, а также финализировали вопрос по электронным аукционам в рамках законопроекта №2195... Есть консолидированная позиция фракции с точки зрения поддержки соответствующих законопроектов на этой неделе. Эти законопроекты имеют очень важное значение для государства с точки зрения реализации мероприятий по запуску оборота земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года" - отметил Лещенко на брифинге во время заседания фракции "Слуга народа" в понедельник.

Вместе с тем он подчеркнул, что в рамках президентской программы относительно реализации земельной реформы эти два законопроекта являются "финальной составляющей для завершения концепции дорожной карты земельной реформы".

"Было бурное обсуждение, было много вопросов, в том числе дискуссионных. Однако учитывая все правки и замечания, которые были выражены при подготовке законопроекта ко второму чтению, все проблемные вопросы были сняты", - добавил Лещенко.