Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта

Утром во вторник, 16 марта, на нескольких улицах Киева ограничат движение транспорта из-за проведения "Киевавтодором" ремонтных работ, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник.

"С 09:00 до 13:00 16 марта в туннеле на пересечении ул. Е. Телиги с ул. Ак. Щусева и ул.Ю. Ильенко ограничат движение… Дорожники выполнят обследование и очистку водозаборной камеры. Работы необходимы для профилактики подтоплений сооружений", - сообщают в КГГА.

Там также отмечают, что на проспекте Степана Бандеры дорожники планируют провести капитальный ремонт дороги, из-за чего движение на одном из его участков будет ограничено до августа.

"С 7:00 16 марта по 31 августа на ул. Степана Бандеры частично ограничат движение… На проспекте начинается новый этап капитального ремонта. Дорожники будут работать на части от ул. О. Телиги до просп. Оболонского (ближайшие недели - от ул. О. Телиги до железнодорожной станции "Зенит") в направлении ст. м. "Почайная". Основные ремонтные работы на ул. С. Бандеры планируют завершить до конца августа", - подчеркивают в киевской мэрии.