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20:03 15.03.2021

"Минера" моста Метро в Киеве отправят на принудительное лечение

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"Минера" моста Метро в Киеве отправят на принудительное лечение

Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook, согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

"По заключению врачей, в настоящее время состояние мужчины не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением", - говорится в сообщении.

Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство о применении в отношении лица принудительных мер медицинского характера, которое суд удовлетворил.

Как сообщалось, 1 июня в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании моста Метро "красная" линия метро работает в ограниченном режиме. Мужчина стоял на мосту и угрожал взорвать его. Он был задержан правоохранителями, взрывное устройство оказалось муляжом. При задержании никто не пострадал.

3 июня суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 315 тыс. грн.

Мужчине инкриминируется ч.2 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

 

Теги: #киев #минирование #лечение
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