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19:59 15.03.2021

Испания вслед за другими странами ЕС приостанавливает применение вакцины AstraZeneca - СМИ

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Испания вслед за другими странами ЕС приостанавливает применение вакцины AstraZeneca - СМИ

Минздрав Испании принял в понедельник решение на 15 суток прекратить использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19, сообщает газета "А-Бэ-Сэ".

На такой шаг власти пошли в связи с сообщениями о том, что в Европе у некоторых людей после вакцинации этим препаратом образовались тромбы.

На испанской территории вакцина от AstraZeneca была разрешена для людей младше 55 лет.

Франция, ФРГ, Италия и ряд других европейских стран ранее также приостановили использование этого препарата.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.

Теги: #испания #приостановка #вакцина
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