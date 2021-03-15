События

19:36 15.03.2021

"Слуга народа" собирается во вторник отправить запрос на Разумкова относительно открытия кулуаров Рады для журналистов - Корниенко

1 мин читать
"Слуга народа" собирается во вторник отправить запрос на Разумкова относительно открытия кулуаров Рады для журналистов - Корниенко

Депутатская фракция "Слуга народа" намерена во вторник отправить запрос на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно открытия кулуаров на втором этаже парламента для работы журналистов, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"На выполнение того, что обещал Давид Георгиевич (Арахамия, - ИФ) относительно открытия кулуаров Верховной Рады, завтра мы направим запрос председателю Верховной Рады", - сказал Корниенко на брифинге после заседания фракции в понедельник.

Теги: #журналисты #допуск #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 15.03.2021
Рада может рассмотреть вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова на следующей пленарной неделе - Корниенко

Рада может рассмотреть вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова на следующей пленарной неделе - Корниенко

19:52 15.03.2021
Фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в Раде 16 марта – депутат

Фракция "Слуги народа" поддержала план разблокировать приватизацию в Раде 16 марта – депутат

18:57 15.03.2021
Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

Рада может предусмотреть, чтобы назначение директоров НАБУ и ГБР происходило исключительно на конкурсных основаниях - нардеп Радина

12:20 15.03.2021
Рада пригласит Степанова в пятницу на час вопросов к правительству

Рада пригласит Степанова в пятницу на час вопросов к правительству

12:02 15.03.2021
Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

11:49 15.03.2021
В "Слуге народа" предлагают пригласить в пятницу Авакова для доклада в Раде

В "Слуге народа" предлагают пригласить в пятницу Авакова для доклада в Раде

11:43 15.03.2021
Вице-спикер Рады призвала разработать общий плана действий для всех ветвей власти на случай жесткого локдауна

Вице-спикер Рады призвала разработать общий плана действий для всех ветвей власти на случай жесткого локдауна

11:33 15.03.2021
Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

16:17 13.03.2021
Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

11:54 13.03.2021
Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

Зеленский ожидает от "Слуги народа" сплоченного голосования в Раде по принципиальным для страны законам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возможный разговор нардепа Семинского с Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа" - Корниенко

СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

Официальные курсы Национального банка Украины на 16 марта

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестных акций в Мьянме после военного переворота

Зеленский пригласил премьера Швеции на празднование 30-й годовщины независимости Украины

Премьер Эстонии заразилась COVID-19

Законопроекты о передаче земле в громады и электронных земельных аукционах важны для запуска в Украине оборота земель с 1 июля - министр агрополитики

Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта

Возможный разговор нардепа Семинского с Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа" - Корниенко

СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

"Минера" моста Метро в Киеве отправят на принудительное лечение

Испания вслед за другими странами ЕС приостанавливает применение вакцины AstraZeneca - СМИ

Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА