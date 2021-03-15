"Слуга народа" собирается во вторник отправить запрос на Разумкова относительно открытия кулуаров Рады для журналистов - Корниенко

Депутатская фракция "Слуга народа" намерена во вторник отправить запрос на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно открытия кулуаров на втором этаже парламента для работы журналистов, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"На выполнение того, что обещал Давид Георгиевич (Арахамия, - ИФ) относительно открытия кулуаров Верховной Рады, завтра мы направим запрос председателю Верховной Рады", - сказал Корниенко на брифинге после заседания фракции в понедельник.