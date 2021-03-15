Эксперты ВОЗ во вторник обсудят ситуацию с вакциной AstraZeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведут во вторник встречу для обсуждения вопроса безопасности вакцины AstraZeneca от коронавируса COVID-19, сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам безопасности вакцин изучает все доступные данные, находится в тесном контакте с Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и проведет встречу завтра", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в понедельник.

"С момента нашей последней пресс-конференции в пятницу еще несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности после сообщений о том, что у некоторых людей, получивших вакцины из двух партий, произведенных в Европе, образовались тромбы", - добавил он.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия и Франция.