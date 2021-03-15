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19:09 15.03.2021

EMA не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 - Минздрав

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EMA не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 - Минздрав

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 11 марта Италия приняла решение запретить использование одной из партии вакцины в качестве меры пресечения на фоне сообщений, что после вакцинации у неподтвержденного количества людей образовались тромбы. В то же время итальянский госрегулятор отметил, что пока не установлена связь между предполагаемыми побочными эффектами и введением доз.

Вслед за Италией Дания, Исландия и Норвегия временно прекратили процесс вакцинации этой же партией вакцины AstraZeneca (Covishield), которая поставлялась только в Европу.

"Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты применения этого препарата. Преимущества вакцины продолжают превышать риски" - цитирует сообщение EMA Минздрав Украины.

По информации Минздрава, EMA не нашло доказательств, подтверждающих, что случаи нарушений свертывания крови зафиксированные в Австрии, возникли именно после вакцинации.

Как сообщалось, вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована к использованию ВОЗ, ее применяют в Австралии, Южной Корее, Канаде и странах ЕС.

Теги: #вакцина #astrazeneca
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