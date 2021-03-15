Минюст подал апелляцию по делу об отмене новой редакции украинского правописания

Министерство юстиции Украины в пятницу, 12 марта, подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд по делу о признании противоправным и недействительным постановление правительства, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

"Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции…", - приводит слова заместителя министра юстиции Валерии Коломиец пресс-служба Министерства юстиции Украины.

По словам, истцы в этом деле не привели никаких доказательств того, что указанным постановлением правительства были нарушены их собственные права, свободы и интересы.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева (ОАСК) завершил рассмотрение административного дела по обжалованию постановления правительства, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции.

"В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания", - сказано в сообщении на сайте ОАСК.

22 мая 2019 г Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019г, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.