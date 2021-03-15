Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 15 марта, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Верхнеторецком оккупанты открывали огонь из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а недалеко от поселка Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета", - сказано в сообщении в Facebook.

Кроме того, вблизи Водяного враг обстреливал позиции украинских подразделений из крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в пригороде населенного пункта Пивденное, противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"Боевых потерь среди украинских воинов нет". – добавили в штабе ООС.