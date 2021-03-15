События

17:34 15.03.2021

В Киеве прогнозируют густой туман и снижение видимости на дорогах

1 мин читать
В Киеве прогнозируют густой туман и снижение видимости на дорогах

До конца суток 15 марта и утром 16 марта в украинской столице ожидается густой туман и снижение видимости на дорогах до 200-500 метров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник.

В нем отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", - подчеркивают в КГГА.

Теги: #киев #туман #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 15.03.2021
Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

14:41 15.03.2021
В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

12:44 15.03.2021
В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода с осадками на западе и юге

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода с осадками на западе и юге

11:13 15.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

07:59 15.03.2021
Два человека погибло в ДТП в Киеве

Два человека погибло в ДТП в Киеве

04:46 15.03.2021
В понедельник осадки ожидаются на западе, севере и большинстве центральных областей Украины, в Киеве до +9°

В понедельник осадки ожидаются на западе, севере и большинстве центральных областей Украины, в Киеве до +9°

19:34 14.03.2021
В ночь на 15 марта будет временно изменен маршрут ночного троллейбуса № 91н в Киеве

В ночь на 15 марта будет временно изменен маршрут ночного троллейбуса № 91н в Киеве

15:45 14.03.2021
В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца

В Киеве прошли торжества по случаю Дня украинского добровольца

11:54 14.03.2021
В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

11:01 14.03.2021
Осадки в понедельник ожидаются на западе, севере и большинстве центральных областей Украины

Осадки в понедельник ожидаются на западе, севере и большинстве центральных областей Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

Маркарова сообщила о планах создать Украинский дом в Вашингтоне

Ryanair с июля запускает рейсы Киев-Кельн и Одесса-Барселона

Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

Маркарова сообщила о планах создать Украинский дом в Вашингтоне

На Закарпатье правоохранители раскрыли канал незаконной переправки россиян в ЕС через Украину

Ryanair с июля запускает рейсы Киев-Кельн и Одесса-Барселона

Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

Активная работа по проекту "Большая реставрация" началась с марта - Ткаченко

Названы номинанты на премию "Оскар"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА