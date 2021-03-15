В Киеве прогнозируют густой туман и снижение видимости на дорогах

До конца суток 15 марта и утром 16 марта в украинской столице ожидается густой туман и снижение видимости на дорогах до 200-500 метров, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 15 марта, ночью и утром 16 марта в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник.

В нем отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

"Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге", - подчеркивают в КГГА.