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16:45 15.03.2021

На Закарпатье правоохранители раскрыли канал незаконной переправки россиян в ЕС через Украину

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На Закарпатье правоохранители раскрыли канал незаконной переправки россиян в ЕС через Украину

Украинские правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении жителю Закарпатской области, который организовал канал незаконной переправки граждан Российской Федерации в страны Европейского Союза через территорию Украины, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в понедельник.

"По данным следствия, житель Береговского района за денежное вознаграждение организовал канал переправки граждан Российской Федерации в страны ЕС, Великобритании и США. В частности, он способствовал получению ими гражданства Венгрии, что давало возможность безвизового въезда на территорию более ста стран. Подозреваемый подделывал свидетельства о рождении лиц или их близких родственников на территории Закарпатья, что давало возможность воспользоваться упрощенной процедурой оформления документов, и передавал их в консульские учреждения Венгрии для изготовления фальшивых паспортов", - отмечают правоохранители.

Они подчеркивают, что мужчине объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу и подделке документов с целью их сбыта (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 и ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Отмечается, что, по данным следствия, до начала пандемии COVID-19 подозреваемый ежегодно переправлял около 100 человек, свои услуги оценивал в 25-30 тысяч евро с одного человека.

"Сейчас по месту его проживания проведены санкционированные обыски. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления", - добавляют в прокуратуре.

Как отмечают в пресс-службе Службы безопасности Украины, среди "клиентов" подозреваемого были представители криминалитета и организованных преступных группировок.

Теги: #опг #иностранцы #переправка #прокуратура #правоохранители
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