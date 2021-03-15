ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 15 марта рассмотрел ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры касательно повторного привода главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка для избрания меры пресечения, поскольку подозреваемый не явился на судебное заседание.

"Следственный судья ВАКС, из положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству до розыска подозреваемого", - сообщает пресс-служба ВАКС.

Кроме того, на заседании было отказано в заявлении об отводе следственного судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.