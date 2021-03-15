События

15:12 15.03.2021

Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ - Минобороны

1 мин читать
Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ - Минобороны

Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" переданы в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в понедельник, 15 марта, сообщает управление информации и печати Министерства обороны Украины.

Глава ведомства Андрей Таран отметил, что комплексы, изготовленные в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.

"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал Таран.

Теги: #минобороны #оружие #нептун
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 10.03.2021
Правоохранители разоблачили масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие за взятки, организованную должностными лицами Нацполиции

Правоохранители разоблачили масштабную преступную схему выдачи разрешений на оружие за взятки, организованную должностными лицами Нацполиции

12:30 10.03.2021
В МИД опровергли информацию о поставке украинского оружия в Беларусь для совершения терактов

В МИД опровергли информацию о поставке украинского оружия в Беларусь для совершения терактов

11:13 08.03.2021
Таран: Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов Минобороны

Таран: Политика равных прав и возможностей женщин и мужчин является одним из приоритетов Минобороны

15:01 04.03.2021
Рада отклонила законопроекты о легализации оружия

Рада отклонила законопроекты о легализации оружия

12:32 04.03.2021
В "Слуге народа" считают, что законопроект об обороте оружия необходимо отправить на доработку

В "Слуге народа" считают, что законопроект об обороте оружия необходимо отправить на доработку

18:04 03.03.2021
Минобороны: боеприпасы для МТ-12 "Рапира" закуплены по низкой цене и с надлежащим качеством

Минобороны: боеприпасы для МТ-12 "Рапира" закуплены по низкой цене и с надлежащим качеством

14:46 02.03.2021
ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"

ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"

20:41 01.03.2021
Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на $125 млн

Минобороны США объявило о новом пакете помощи Украине на $125 млн

12:58 01.03.2021
В Украине расформированы все подразделения контроля над оборотом оружия, всех владельцев оружия проверят на законность получения разрешения

В Украине расформированы все подразделения контроля над оборотом оружия, всех владельцев оружия проверят на законность получения разрешения

20:49 27.02.2021
Армянская армия остается вне политики, занимается обеспечением безопасности страны - заявление Минобороны

Армянская армия остается вне политики, занимается обеспечением безопасности страны - заявление Минобороны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

Пожар в реанимации одной из больниц Киева ликвидирован, пострадавших нет – полиция

ВАКС постановил остановить судопроизводство на время розыска главы ОАСК

Утверждены 147 историко-архитектурных опорных планов – Минкультуры

Активная работа по проекту "Большая реставрация" началась с марта - Ткаченко

Названы номинанты на премию "Оскар"

Минкультуры создает Государственную службу и Государственную инспекцию охраны культурного наследия

В Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение - горсовет

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

Комитет Рады в среду рассмотрит вопрос о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА