В Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение - горсовет

Ученики 5-11 классов общеобразовательных средних школ в Одессе переведены на дистанционное обучение с 15 марта во избежание распространения Covid-19, сообщила заместитель директора местного департамента образования и науки Одесского городского совета Ирина Столбовая.

"С целью недопущения случаев распространения заболевания, вызванного коронавирусом, Covid и ОРВИ, во исполнение решения Комиссии по выполнению техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций образовательный процесс для учеников 5-11 классов учреждений общего среднего образования с 15 марта 2021 года до особого распоряжения переведен на дистанционную форму обучения", - сказала Столбовая на заседании оперативного штаба горсовета в понедельник.

При этом, по ее словам, ученики младших классов, детских садов и внешкольных учреждений продолжают обучение в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических мер.

"Ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования продолжают образовательную деятельность с четким соблюдением противоэпидемических мер, но по заявлению родителей ученики 1-4 классов могут перейти на дистанционную форму обучения… Воспитанники внешкольных и дошкольных учреждений образования продолжают образовательный процесс с четким соблюдением противоэпидемических мер", - сообщила директор департамента образования.

С 22 марта по 26 марта 2021 года во всех школах Одессы, по ее словам, рекомендовано провести весенние каникулы.

Столбовая также сообщила, что в связи с заболеванием ОРВИ и Covid-19 в дошкольных учреждениях города в настоящее время закрыты в общей сложности 11 групп.