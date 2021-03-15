События

14:55 15.03.2021

В Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение - горсовет

1 мин читать
В Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение - горсовет

Ученики 5-11 классов общеобразовательных средних школ в Одессе переведены на дистанционное обучение с 15 марта во избежание распространения Covid-19, сообщила заместитель директора местного департамента образования и науки Одесского городского совета Ирина Столбовая.

"С целью недопущения случаев распространения заболевания, вызванного коронавирусом, Covid и ОРВИ, во исполнение решения Комиссии по выполнению техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций образовательный процесс для учеников 5-11 классов учреждений общего среднего образования с 15 марта 2021 года до особого распоряжения переведен на дистанционную форму обучения", - сказала Столбовая на заседании оперативного штаба горсовета в понедельник.

При этом, по ее словам, ученики младших классов, детских садов и внешкольных учреждений продолжают обучение в обычном режиме с соблюдением противоэпидемических мер.

"Ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования продолжают образовательную деятельность с четким соблюдением противоэпидемических мер, но по заявлению родителей ученики 1-4 классов могут перейти на дистанционную форму обучения… Воспитанники внешкольных и дошкольных учреждений образования продолжают образовательный процесс с четким соблюдением противоэпидемических мер", - сообщила директор департамента образования.

С 22 марта по 26 марта 2021 года во всех школах Одессы, по ее словам, рекомендовано провести весенние каникулы.

Столбовая также сообщила, что в связи с заболеванием ОРВИ и Covid-19 в дошкольных учреждениях города в настоящее время закрыты в общей сложности 11 групп.

 

Теги: #дистанционное_обучение #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:08 14.03.2021
Под Одессой в ДТП на трассе погиб полицейский

Под Одессой в ДТП на трассе погиб полицейский

15:54 13.03.2021
Мэр Львова предложит перевести с 16 марта на дистанционную форму обучения 5-11 классы

Мэр Львова предложит перевести с 16 марта на дистанционную форму обучения 5-11 классы

10:01 12.03.2021
Шкарлет в годовщину карантина: несмотря на фейки, мы смогли достойно выработать алгоритм работы на дистанционном обучении

Шкарлет в годовщину карантина: несмотря на фейки, мы смогли достойно выработать алгоритм работы на дистанционном обучении

09:33 11.03.2021
ФГИ сдаст "Одессавинпром" в краткосрочную аренду перед приватизацией

ФГИ сдаст "Одессавинпром" в краткосрочную аренду перед приватизацией

21:41 10.03.2021
Возле одесской ОГА построят сквер с тремя мемориалами памяти защитникам, погибшим за независимость Украины

Возле одесской ОГА построят сквер с тремя мемориалами памяти защитникам, погибшим за независимость Украины

09:36 02.03.2021
Проверяется информация о минировании 5 коммунальных предприятий Одессы

Проверяется информация о минировании 5 коммунальных предприятий Одессы

21:59 27.02.2021
В Одессе горел пищеблок следственного изолятора

В Одессе горел пищеблок следственного изолятора

17:09 26.02.2021
Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

Одесский авиационный завод будет выпускать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois – "Укроборонпром"

12:28 24.02.2021
На парковках аэропорта "Одесса" с мая будут действовать новые условия бесплатной высадки и посадки пассажиров

На парковках аэропорта "Одесса" с мая будут действовать новые условия бесплатной высадки и посадки пассажиров

01:03 24.02.2021
Одесский прокурор Костенко считает, что позиция обвинения в деле Стерненко вполне обоснована

Одесский прокурор Костенко считает, что позиция обвинения в деле Стерненко вполне обоснована

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

Два человека погибло в ДТП в Киеве

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

Комитет Рады в среду рассмотрит вопрос о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове

Судья Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

Правоохранители сообщили 62-летнему жителю Херсонской области о подозрении в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой

ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

Кулеба: новые стандарты работы посольств сделают их еще более эффективными и мобильными

Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода с осадками на западе и юге

МВД прогнозирует снижение смертности на дорогах более чем на 10% благодаря закону об усилении ответственности за нарушение ПДД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА