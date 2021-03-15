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14:41 15.03.2021

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

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В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

 В Киеве в рамках популяризации гастрономического туризма презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы создали новое блюдо "Kyiv Pie". Над ним работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма. Попробовать новое блюдо каждый желающий сможет в заведениях Киева, которые приобщаются к нашей инициативе, на всевозможных гастрономических мероприятиях и центрах Туринфо", - рассказала начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

Она выразила надежду, что Kyiv Pie станет типичным киевским блюдом.

"Исследуя вопрос, какое же блюдо должно быть типично киевским, ответ каждый раз возвращался именно к хлебопекарным изделиям. К тому же форма солнца во многих источниках связана именно с Киевом. А еще важно, чтобы это блюдо была ресторанным блюдом, стритфудом, хорошо переносило доставку и учитывало вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев", - рассказал вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко.

Теги: #киев #kyiv_pie
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