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14:16 15.03.2021

Комитет Рады в среду рассмотрит вопрос о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове

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Комитет Рады в среду рассмотрит вопрос о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения может на заседании в среду рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов харьковского городского головы.

Это следует из проекта повестки дня заседания, размещенного на веб-сайте комитета.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года Харьковский городской совет на сессии принял решения о досрочном прекращении полномочий городского головы Геннадия Кернеса, повторно избранного на должность на очередных выборах 25 октября 2020 года.

Кернес скончался 16 декабря 2020 года на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19 и был похоронен в Харькове 23 декабря.

3 марта 2021 года городские власти Харькова предоставили в Верховную Раду документы для назначения внеочередных выборов мэра. Парламент должен в течение 90 дней принять решение.

Теги: #комитет #выборы #харьков
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