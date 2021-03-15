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14:14 15.03.2021

Судья Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

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Судья Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

Скандально известный украинский судья Николай Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове.

Как сообщают молдавские СМИ, соответствующее решение вынесла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.

В 2016 года украинские правоохранительные органы задержали судью Чауса на взятке в $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он спрятал взятку в стеклянные банки, которые закопал в своем огороде. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он прилетел в Молдову на частном самолёте с указанием службам киевского аэропорта не досматривать борт.

Чаус приехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался молдавским властям. Живя в Кишинёве, Чаус регулярно ходил в сауну, передвигался по городу на автомобиле "Mercedes" чёрного цвета с номером 222. Он также посещал Свято-Георгиевскую церковь в центре Кишинева. Молдавские журналисты даже сняли на видео, как Николай Чаус с охраной прогуливался по Кишиневу.

Тогдашний президент Молдовы Игорь Додон отказал ему в предоставлении политического убежища. Чаус оспорил это решение в суде. Разбирательство продолжалось более двух лет. Теперь Высшая судебная палата Молдовы вынесла окончательный вердикт.

Чауса объявили в национальный и международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Теги: #молдова #чаус
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