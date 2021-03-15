В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода с осадками на западе и юге

В Украине в ближайшие сутки сохранится влияние теплой воздушной массы, погоду с осадками на западе и юге страны будет определять циклон над Черным морем, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 16 марта, ночью в западных, Житомирской и Виннцикой областях дождь и мокрый снег. Днем в южной и западной части страны дождь.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

На дорогах в западной части страны ночью и утром местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, в западной части – северо-западный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-11° тепла, в западных областях 1-6°. В Карпатах - значительный снег; температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 16 марта в Киеве была зафиксирована в 1937 году и составила 13,7° выше нуля, самая низкая ночью - 18° мороза в 1942 году.

В среду, 17 марта, в южных, восточных и Днепропетровской областях дожди, ночью с мокрым снегом, местами значительные осадки. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

На остальной территории небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер северный, в восточной части - юго-восточный, 7-12 м/с. В южных и западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах – умеренный, местами значительный снег. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве в среду небольшой дождь и мокрый снег, ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.