События

13:26 15.03.2021

ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

2 мин читать
ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, не будет дублировать работу других ВСК, отмечает первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Когда речь идет о нашей ВСК, использование таких конструкций нашими оппонентами, что она дублирует или повторяет – это неправда, потому что предмет ВСК, предложенный нашими депутатами во главе с госпожой Безуглой (Марьяна Безуглая – ИФ), - значительно шире, он охватывает деятельность всех представителей власти и будет охватывать и бывшую и, возможно, нынешнюю , относительно возможных действий по сотрудничеству с государством-агрессором", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, проект постановления о создании ВСК по расследованию возможных противоправных действий госвласти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины №5243 зарегистрировал в парламенте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в понедельник.

Проект постановления предлагает избрать председателем ВСК Марьяну Безуглую.

Ранее Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. Запись якобы разговора Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе, была опубликована в одном из интернет-изданий в феврале.

В ответ на публикацию в пресс-центре СБУ сообщили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями спецслужбы относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.

 

Теги: #вск #корниенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 15.03.2021
"Слуге народа" не поступали официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции – Корниенко

"Слуге народа" не поступали официальные предложения о коалиционных переговорах ни от одной фракции – Корниенко

12:25 15.03.2021
"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

16:17 13.03.2021
Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

Регламентный комитет планирует в понедельник рассмотреть вопрос создания ВСК по "вагнеровцам"

12:56 13.03.2021
В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

В партии "Слуга народа" создадут политсовет и национальный совет громад - Корниенко

10:19 09.03.2021
Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением

Глава УЗ считает недоразумением запрос ВСК Рады относительно оценки компетентности правления компании до диалога с правлением

18:00 05.03.2021
Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

Расследование "дел Коломойского" в Украине продолжится независимо от американских санкций - Корниенко

18:28 04.03.2021
Корниенко: Партия "Слуга народа" лоббистов не нанимала

Корниенко: Партия "Слуга народа" лоббистов не нанимала

18:16 04.03.2021
Александр Корниенко: Люди уже оценили преимущества децентрализации

Александр Корниенко: Люди уже оценили преимущества децентрализации

18:04 04.03.2021
Корниенко: Некоторые положения законопроекта о Киеве надо переосмыслить

Корниенко: Некоторые положения законопроекта о Киеве надо переосмыслить

17:25 04.03.2021
В "Слуге народа" поддерживают уменьшение количества нардепов - Корниенко

В "Слуге народа" поддерживают уменьшение количества нардепов - Корниенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

Два человека погибло в ДТП в Киеве

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение - горсовет

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

Комитет Рады в среду рассмотрит вопрос о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове

Судья Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

Правоохранители сообщили 62-летнему жителю Херсонской области о подозрении в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

Кулеба: новые стандарты работы посольств сделают их еще более эффективными и мобильными

Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода с осадками на западе и юге

МВД прогнозирует снижение смертности на дорогах более чем на 10% благодаря закону об усилении ответственности за нарушение ПДД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА