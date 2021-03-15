ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, не будет дублировать работу других ВСК, отмечает первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Когда речь идет о нашей ВСК, использование таких конструкций нашими оппонентами, что она дублирует или повторяет – это неправда, потому что предмет ВСК, предложенный нашими депутатами во главе с госпожой Безуглой (Марьяна Безуглая – ИФ), - значительно шире, он охватывает деятельность всех представителей власти и будет охватывать и бывшую и, возможно, нынешнюю , относительно возможных действий по сотрудничеству с государством-агрессором", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, проект постановления о создании ВСК по расследованию возможных противоправных действий госвласти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины №5243 зарегистрировал в парламенте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в понедельник.

Проект постановления предлагает избрать председателем ВСК Марьяну Безуглую.

Ранее Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука по фактам, содержащимся в недавно опубликованных разговорах Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. Запись якобы разговора Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе, была опубликована в одном из интернет-изданий в феврале.

В ответ на публикацию в пресс-центре СБУ сообщили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями спецслужбы относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.