События

13:24 15.03.2021

Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

2 мин читать
Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

Необходимость повторного вакцинирования от COVID-19 отметил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нужно объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", - подчеркнул Зеленский.

В рамках совещания в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаях. Тяжелых случаев не зафиксировано.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. По его словам, если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2212 из 4 694.Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

"Это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации с введением "красного" уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994. Больше всего их в Киеве - 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего в Украине в настоящее время 213 000 активных больных", - сказал глава правительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов.

В селекторном совещании приняли участие представители правительства и правоохранительных органов.

Теги: #прививка #covid_19 #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 15.03.2021
Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

10:08 15.03.2021
В Грузии началась вакцинация против COVID-19, первыми прививаются медработники

В Грузии началась вакцинация против COVID-19, первыми прививаются медработники

02:02 15.03.2021
Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

20:42 14.03.2021
Итальянский регулятор не видит оснований считать вакцину AstraZeneca опасной

Итальянский регулятор не видит оснований считать вакцину AstraZeneca опасной

15:39 14.03.2021
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19

14:45 14.03.2021
В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса

В Великобритании осенью ждут новую волну коронавируса

12:44 14.03.2021
В странах Балтии число заболевших коронавирусом приближается к 400 тыс.

В странах Балтии число заболевших коронавирусом приближается к 400 тыс.

18:55 13.03.2021
Мэр Ниццы просит власти Франции разрешить ему купить вакцину "Спутник V "

Мэр Ниццы просит власти Франции разрешить ему купить вакцину "Спутник V "

17:50 13.03.2021
В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

В США применили 100 млн доз вакцины от COVID-19

12:58 13.03.2021
Пять государств ЕС направили письмо в Брюссель с призывом разобраться с распределением вакцин от COVID-19

Пять государств ЕС направили письмо в Брюссель с призывом разобраться с распределением вакцин от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

Два человека погибло в ДТП в Киеве

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе школы, кроме младших классов, переведены на дистанционное обучение - горсовет

В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie

Комитет Рады в среду рассмотрит вопрос о назначении внеочередных выборов мэра в Харькове

Судья Чаус получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища в Молдове

Правоохранители сообщили 62-летнему жителю Херсонской области о подозрении в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой

ВСК по расследованию преступлений представителей власти не будет дублировать работу других ВСК - Корниенко

Кулеба: новые стандарты работы посольств сделают их еще более эффективными и мобильными

В Украине в ближайшие сутки сохранится теплая погода с осадками на западе и юге

МВД прогнозирует снижение смертности на дорогах более чем на 10% благодаря закону об усилении ответственности за нарушение ПДД

"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА