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12:58 15.03.2021

Кулеба: новые стандарты работы посольств сделают их еще более эффективными и мобильными

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Кулеба: новые стандарты работы посольств сделают их еще более эффективными и мобильными

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что президентский указ №99/2021 о зарубежных дипломатических учреждениях поможет сделать их более мобильными и эффективными, что позволит значительно расширить дипломатическое присутствие Украины в мире, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в понедельник.

"Нововведения указа президента о заграничных дипломатических учреждениях позволят нам оптимизировать управление и сделать посольства более мобильными, эффективными и экономичными для налогоплательщиков", - сказал Кулеба

По словам министра, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве. "Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - пояснил он.

Глава МИД Украины подчеркнул, что такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах, в частности Европейского Союза, и сейчас Украина начинает воплощать этот передовой опыт как дополнение к традиционным форматам дипломатического присутствия.

Кроме того, министр рассказал о новом формате посольств Украины за рубежом "1 + 2" (посол и два дипломата), который сейчас начинает внедрять Министерство иностранных дел. "Дипломатическая служба во многом подобна военной. Ее будущее - за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства 1 + 2 станут именно такими компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, в которых Украина до сих пор не была представлена ", - указал Кулеба.

Министр напомнил, что ставит всем руководителям иностранных дипломатических учреждений пять приоритетных задач, а именно укреплять безопасность Украины, увеличивать объемы торговли и инвестиций, помогать украинцам за рубежом, наращивать "мягкую силу" Украины за рубежом, расширять свободу путешествий для украинцев.

"Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия - больше возможностей для Украинского государства, украинского бизнеса и граждан", - подытожил Кулеба.

Теги: #кулеба #посольства
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