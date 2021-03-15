МВД прогнозирует снижение смертности на дорогах более чем на 10% благодаря закону об усилении ответственности за нарушение ПДД

В Министерстве внутренних дел Украины надеются, что вступление в силу принятого Верховного Радой и подписанного президентом законопроекта, повышающего штрафы за правонарушения на дорогах, будет способствовать снижению смертности на дорогах.

На пресс-конференции в понедельник в Киеве заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко напомнил, что президент подписал законопроект №2695, с 17 марта его положения вступают в силу.

"Очень благодарен депутатам… и президенту Украину, который подписал этот закон. Надеемся, что этот закон снизит количество погибших на дорогах… Ожидаем в этом году снижения количества погибших на 10-15%, потому что меньше людей будет ездить в состоянии алкогольного опьянения, меньше людей будет превышать скорость", - сказал Геращенко.

Он добавил, что в 2020 на дорогах в результате ДТП году погибли 3,554 тыс. чел.

По словам замминистра, в ночь на понедельник на жилмассиве Троещина в Киеве было совершено ДТП, в результате которого погибли два человека.

"Человек с превышением содержания алкоголя в крови почти в 10 раз убил двух человек", - добавил Геращенко.

В свою очередь первый заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий разъяснил, за какие именно нарушения ПДД усилена ответственность.

Так, по его словам, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в настоящий момент предусмотрена ответственность в виде штрафа в сумме 10 тыс. 220 грн и лишение права управления транспортом на год. После вступления в силу закона, как пояснил Билошицкий, размер штрафа увеличится до 17 тыс. грн, а если на протяжении года человек совершает повторное правонарушение, то штраф составляет 34 тыс. грн, правонарушитель лишается права управления на 3 года, у него изымается транспортное средство с возвращением средств, суд может определить наказание в виде административного ареста.

Заместитель руководителя департамента патрульной полиции сообщил, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в третий раз штраф увеличивается до 50 тыс. грн, лишение права управления - на 10 лет, предусмотрен админарест на 10 суток и конфискация транспортного средства.

Также он отметил, что усиливается уголовная ответственность за совершение ПДД с потерпевшими и погибшими. "Мы устраняем возможность избежания наказания и смягчения наказания", - добавил он.

По словам Билошицкого, за превышение скорости на дорогах на более 50 км в час штраф увеличивается с 500 грн до 1 тыс.700 грн, за неиспользование ремней безопасности - с 51 грн до 510 грн.

Кроме того, замначальника департамента обратил внимание на то, что закон предусматривает и усиление ответственности за нарушения ПДД пешеходами - 51 грн. до 255 грн.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" на заседании 16 февраля.