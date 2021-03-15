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12:20 15.03.2021

Рада пригласит Степанова в пятницу на час вопросов к правительству

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Рада пригласит Степанова в пятницу на час вопросов к правительству

Министр здравоохранения Максим Степанов выступит с докладом в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству 19 марта.

"На час вопросов к правительству приглашаем министра здравоохранения Максима Степанова", - сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете в Верховной Раде в понедельник.

Он проинформировал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не будет присутствовать на часе вопросов к правительству, поскольку в пятницу будет находиться в командировке.

Теги: #степанов #рада
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