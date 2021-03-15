В "Слуге народа" предлагают пригласить в пятницу Авакова для доклада в Раде

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает пригласить министра внутренних дел Арсена Авакова для короткого доклада 19 марта на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде, сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета в понедельник.

"Хотим начать обсуждение процесса вакцинации других больших групп социальных работников и других коллег, которых можно массово вакцинировать. Хотели бы пригласить для короткого доклада на часе вопросов к правительству Арсена Борисовича Авакова, чтобы мы поняли ситуацию о вакцинации работников МВД", - сказал Корниенко.

Вместе с тем, добавил он, парламентарии смогут задать вопросы Авакову относительно правоохранительной деятельности "и, возможно, по тем резонансным законопроектам, которые были приняты за прошлый год, например, о "ворах в законе", относительно усиления ответственности за нарушения правил дорожного движения".