Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

Президент Литвы Гитанас Науседа в рамках визита в Украину выступит в Верховной Раде, сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"В четверг в Украине будет президент Литовской республики. Было обращение к Верховной Раде с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента. Я поговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такая инициатива поддерживается, я думаю, мы сможем организовать этот процесс", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.