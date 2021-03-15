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11:33 15.03.2021

Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

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Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

Президент Литвы Гитанас Науседа в рамках визита в Украину выступит в Верховной Раде, сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"В четверг в Украине будет президент Литовской республики. Было обращение к Верховной Раде с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента. Я поговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такая инициатива поддерживается, я думаю, мы сможем организовать этот процесс", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Теги: #науседа #рада
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