События

11:12 15.03.2021

"Укравтодор" начал ремонт объездной дороги Харькова

2 мин читать
"Укравтодор" начал ремонт объездной дороги Харькова

Стартовал ремонт 58 км объезда Харькова на маршруте Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на странице в Facebook в понедельник.

Агентство отмечает, что, согласно проекту, предусмотрено полностью обновить дорожное покрытие, заменить знаки и разметку, обустроить обочину.

Стоимость проекта - 1,8 млрд грн, срок выполнения - два года.

Согласно данным "Укравтодора", на первом участке дороги - от транспортной развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы - ведутся работы по фрезеровке покрытия и расчистке обочины от поросли. В местах проведения работ движение организовано в реверсном режиме.

Подрядчик - ООО "Автомагистраль – Юг".

На втором участке - Роганский жилмассив на юго-востоке Харькова - также в ближайшее время должны начаться работы по фрезеровке. Подрядчик - ООО "Славдорстрой".

Третий участок, где будет начат ремонт в 2021 году, - на подъезде к международному аэропорту со стороны Киева.

В целом объездная дорога Харькова состоит из пяти отрезков дорог: М-03 Киев - Харьков - Довжанский; подъезд к международному аэропорту "Харьков" (со стороны Довжанского); Р-78 Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка; М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта; подъезд к аэропорту "Харьков" (со стороны Киева).

"Укравтодор" отмечает, что последний раз капремонт на обходе Харькова делали более 10 лет назад, межремонтный срок исчерпан окончательно. На некоторых участках из-за интенсивного движения тяжеловесного транспорта дорожное покрытие уничтожено полностью.

Теги: #укравтодор #ремонт #дорога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:42 12.03.2021
"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

"Укравтодор" предупреждает о возможном нарушении движения транспорта на дорогах из-за непогоды

12:44 12.03.2021
"Укрзализныця" за 2 мес. перевыполнила план ремонта грузовых вагонов на 8%

"Укрзализныця" за 2 мес. перевыполнила план ремонта грузовых вагонов на 8%

18:34 11.03.2021
"Укравтодор" и "Автомагистраль-Юг" подготовят предложение по ГЧП в рамках строительства Краковец - Броды - Ровно

"Укравтодор" и "Автомагистраль-Юг" подготовят предложение по ГЧП в рамках строительства Краковец - Броды - Ровно

12:54 07.03.2021
Достройка Подольско-Воскресенского мостоперехода может быть отсрочена из-за передачи объекта на баланс "Укравтодора" – КГГА

Достройка Подольско-Воскресенского мостоперехода может быть отсрочена из-за передачи объекта на баланс "Укравтодора" – КГГА

11:59 04.03.2021
"Укравтодор" планирует в мае полностью открыть движение на мосту через Хаджибейский лиман

"Укравтодор" планирует в мае полностью открыть движение на мосту через Хаджибейский лиман

12:17 03.03.2021
"Укравтодор" и УЗ подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве к концу 2021 года

"Укравтодор" и УЗ подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве к концу 2021 года

13:40 02.03.2021
"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

"Укравтодор" начнет ремонт объездной дороги вокруг Харькова как только позволят погодные условия

11:33 02.03.2021
Onur отремонтирует 47 км дороги между Тернополем и Бережанами

Onur отремонтирует 47 км дороги между Тернополем и Бережанами

12:15 01.03.2021
В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

В ходе "Большого строительства" на трассе Днепр-Решетиловка нашли монету хана Тохтамыша

14:01 26.02.2021
Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

Передача Подольско-Воскресенского моста "Укравтодору" только отсрочит его достройку – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

Два человека погибло в ДТП в Киеве

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Слуге народа" предлагают пригласить в пятницу Авакова для доклада в Раде

Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

Министр иностранных дел Словении в понедельник-вторник будет с визитом в Украине

ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

Умер бывший исполнительный директор Ассоциации городов Украины Питцик

В Грузии началась вакцинация против COVID-19, первыми прививаются медработники

Вице-президент ПАСЕ прокомментировал "пранк" россиян: эта затея ударит именно по российской стороне

Министр Чернышов посетит Донецкую и Луганскую области

Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА