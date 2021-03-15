Министр иностранных дел Словении в понедельник-вторник будет с визитом в Украине

Министр иностранных дел Республики Словения Анже Логар в понедельник прибывает в Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Министры проведут переговоры по актуальным вопросам украинско-словенских отношений, обсудят дальнейшие шаги для развития политического диалога и увеличения объемов двусторонней торговли", - говорится в сообщении МИД Украины в понедельник.

Отдельной темой встречи станут отношения Украины и Европейского Союза в контексте председательства Словении в Совете ЕС во втором полугодии 2021 года.

По данным украинского внешнеполитического ведомства, Логар будет в Украине в понедельник и вторник. 16 марта в 11.40 Кулеба и Логар проведут совместную пресс-конференцию.