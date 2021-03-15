ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

Совет директоров Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии (ОУОЛ), поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, сообщает пресс-служба ВКУ.

"Решение было принято по результатам длительного мониторинга деятельности ОУОЛ, официального общения с его Проводом с предоставлением непосредственных доказательств об антиукраинской деятельности ОУОЛ и обращением их опротестовать, консультаций с ведущими украинцами в Латвии, а также на основании заслушивания на специальном заседании Совета директоров 13 марта 2021 года уполномоченного главой ОУОЛ заместителя этого объединения", - указывается в сообщении.

На основании собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководство ОУОЛ распространяют антиукраинскую информацию в соцсетях, принимают участие в акциях организаций, руководящихся идеологией "русского мира", распространяют дезинформацию о войне на востоке Украины и легитимности украинской власти, а также высказывания, дискредитирующие Революцию достоинства, продвигают идеи о создании новороссийской республики и идеализируют террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко. Кроме того, было выявлено сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ, поддержка пророссийских радикальных групп Латвии, подрывающих её суверенитет, пропагандирование в Латвии запрещенной советской символики и истории, участие ведущих представителей ОУОЛ в мероприятиях посольства Российской Федерации в Латвии, проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора.

Собранные доказательства были предоставлены президенту и Проводу ОУОЛ в официальном письменном обращении, однако ни одно из них не было опровергнуто ни письменно, ни во время выступления представителя ОУОЛ на специальном заседании Совета директоров ВКУ. Все это стало причиной для исключения ОУОЛ из членства в ВКУ.

"Сегодня, когда Украина уже седьмой год противостоит российской агрессии, одной из основных задач ВКУ и его сети в более чем 60 странах мира является поддержка украинского народа по защите территориальной целостности Украины. И поэтому ВКУ считает недопустимым членство в ВКУ любой организации, которая пропагандирует антиукраинскую политику и сотрудничает с российскими властными структурами. ВКУ открыт к сотрудничеству с украинскими общественными организациями в диаспоре, которые устойчиво стоят на проукраинской позиции, соответствующей основным принципам деятельности ВКУ", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

Отмечается, что ВКУ будет взаимодействовать со своими составляющими организациями в Латвии, чтобы усилить украинские патриотические силы и поддержать формирование нового центрального представительства украинцев в стране для осуществления проукраинской общественной деятельности.