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10:13 15.03.2021

Умер бывший исполнительный директор Ассоциации городов Украины Питцик

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Умер бывший исполнительный директор Ассоциации городов Украины Питцик

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины (1995-2017 гг.) Мирослав Питцик ушел из жизни в воскресенье, 14 марта, сообщается на сайте АГУ.

"Мирослав Васильевич более 20 лет своей жизни посвятил развитию института местного самоуправления в Украине, защите его прав и интересов", - говорится в некрологе.

Питцик, 1952 г.р., в 1992-93 гг работал на руководящих должностях в органах местного самоуправления города Киева, а в 1993-95 гг занимал должность заместителя министра статистики Украины.

В 1995 году Ассоциация городов Украины, в которую в то время входило около 40 членов, приняла решение о необходимости создания исполнительного органа организации с целью воплощения принятых решений и ведения диалога с центральной властью от имени местного самоуправления. Руководителем исполнительной дирекции - исполнительным директором АГУ мэры выбрали Питцика. За годы его деятельности АГУ превратилась в авторитетную негосударственную организацию, а количество ее членов возросло до 575.

Как исполнительный директор Питцик был членом совещательных органов при органах центральной власти. По его инициативе и его усилиями АГУ в 2002 году стала членом Совета Европейских муниципалитетов и регионов.

Питцик выступил автором более 30 научных работ, соавтором важных для местного самоуправления законопроектов "О местном самоуправлении в Украине", "О праве коммунальной собственности", "О местных налогах и сборах", "О службе в органах местного самоуправления", "Об органах самоорганизации населения" и других. Он был сторонником реформирования местного самоуправления, передачи больших полномочий и финансов на уровень общин, и именно под его руководством Исполнительная дирекция АГУ разработала Концепцию реформы местного самоуправления, которая легла в основу концепции децентрализации, одобренной правительством в 2015 году, и ряда других реформаторских законов и правительственных актов.

Питцик будет похоронен в своем родном с.Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области.

 

Теги: #питцик #смерть #агу
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