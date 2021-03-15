В Грузии началась вакцинация против COVID-19, первыми прививаются медработники

В Грузии в понедельник началась вакцинация медицинского персонала.

Первой привившийся вакциной AstraZeneca стала врач-аллерголог одной из клиник города Зугдиди Лана Убилава. Грузинские телеканалы транслировали этот процесс в прямом эфире.

Первая партия доз вакцины AstraZeneca (43 тыс. 200 доз) поступила в Грузию в конце прошлой недели. По заявлению Минздрава, эта партия рассчитана на вакцинацию медицинского персонала.

Как заявил в понедельник на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе, до конца года планируется вакцинировать минимум 65% взрослого населения страны (1 миллион 700 тысяч человек).

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние сутки зафиксированы 159 новых случаев заражения COVID-19, скончались два человека.

С начала пандемии в Грузии подтверждены 275 тыс. 148 случаев заражения, скончались 3 тыс. 650 человек.