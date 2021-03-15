Вице-президент ПАСЕ прокомментировал "пранк" россиян: эта затея ударит именно по российской стороне

Розыгрыш спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы, французского депутата Жака Мэра, который российские "пранкеры" провели якобы от лица вице-президента ПАСЕ, народного депутата Украины фракции "Слуга народа" Александра Мережко, будет иметь последствия для российской стороны, убежден сам Мережко.

"Очередной "шедевр" российских шутников, который свидетельствует о том, что российская сторона застряла в своих розыгрышах на этапе начала 2000-х. Считаю, что мой французский коллега в ходе беседы вел себя очень достойно. Кстати, мы попили с господином Жаком Мэром кофе и пообщались еще в январе, сразу после телефонного звонка, который он получил якобы от меня. Мы с ним члены комитета по правовым вопросам и правам человека. Немного зная психологию французов, уверен, что эта затея ударит именно по российской стороне, которая уже лет десять как потеряла способности просчитывать ситуацию хотя бы на два шага вперед", – сказал Мережко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, этот розыгрыш имеет четко определенную цель – зондирование шансов запуска так называемой "новой комплиментарной процедуры" в отношении РФ. Мережко объяснил, что речь идет о перспективах российской стороны встретиться с гораздо более острыми и системными вызовами на площадке Совета Европы, чем те, что имели место в период 2014-2019 годах, когда российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ и вынуждена была покинуть форум.

"Указанная перспектива заставляет россиян нервничать и даже истерить. Сложно подобрать другие оценки продолжающимся российским ультиматумам о готовности покинуть Совет Европы", – сказал парламентарий.

Вместе с тем Мережко подчеркнул, что и он, как вице-председатель ПАСЕ, и все члены украинской делегации вместе с партнерами по Балтик+ делают все возможное, чтобы "градус внимания к представителям российской стороны в ПАСЕ оставался на высоком уровне".

11 марта российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) опубликовали на своём YouTube-канале запись разыгрыша спецдокладчика ПАСЕ по делу российского блогера Алексея Навального Жака Мэра. Пранкеры позвонили Мэру от имени Мережко по вопросу предполагаемого отравления блогера. Судя по обнародованному ролику, разговор состоялся еще в конце января во время сессии ПАСЕ.