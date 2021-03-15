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09:44 15.03.2021

Министр Чернышов посетит Донецкую и Луганскую области

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Министр Чернышов посетит Донецкую и Луганскую области

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в понедельник, 15 марта, прибыл в Луганскую область. 16 марта он посетит Донецкую область, сообщила пресс-служба министерства.

"Донецкая и Луганская области находятся в фокусе внимания правительства Украины. Мы работаем над тем, чтобы уровень жизни населения этих областей стабильно рос", - отметил Чернышов.

В Луганской области министр планирует посетить ряд учебных заведений в нескольких населенных пунктах, в том числе Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии", а также КПВВ "Счастье" и Старобельское районное территориальное медицинское объединение Старобельского районного совета.

Кроме того, планируется проведение под председательством министра совещания в Луганской областной военно-гражданской администрации, во время которого будет обсуждаться вакцинация от COVID-19, программа президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство" в 2021 году и результаты борьбы с нелегальными АЗС.

В Донецкой области Чернышов осмотрит насосную станцию 1-го подъема канала Северский Донец-Донбасс, проверит строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами "Н2О-Classic", а также осмотрит приемное отделение КНП "Городская больница №3" Краматорского городского совета.

В завершение визита министр проведет совещание в Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Теги: #чернышов #донбасс #поездка
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