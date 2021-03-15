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08:28 15.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 119 млн 848 тыс. 281, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 653 тыс. 644, выздоровели более 95 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 438 тыс. 222 инфицированных COVID-19, зафиксировано 534 тыс. 880 летальных исходов, излечились более 21 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 483 тыс. 370 заболевших, из них умерли 278 тыс. 229 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 385 тыс. 339, число скончавшихся - 158 тыс. 725, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 341,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 646 человек, Бразилии - 1 тыс. 303, Индии - 114.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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