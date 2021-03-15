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07:59 15.03.2021

Два человека погибло в ДТП в Киеве

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Два человека погибло в ДТП в Киеве

Два человека погибло в результате дорожно-транспортного происшествия в ночь на понедельник в Киеве с участием сильно пьяного водителя, сообщило издание dtp.kiev.ua.

"Жуткое смертельное ночное ДТП в Киеве на Маяковского/Ватутина. Пьяный водитель Тойота с 2.65 промилле уничтожил крошечную Шкода Фелиция, погибли 2 человека", – говорится в сообщении на странице издания в Фейсбук в понедельник.

По информации dtp.kiev.ua, автомобиль Шкода остановился на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Шухевича Перова по направлению троещенского рынка, внедорожник Тойота на большой скорости двигался по Шухевича в том же направлении и на полном ходу влетел в Шкоду.

"В результате ДТП погибли водитель и пасажирка Шкоды, водитель внедорожника не пострадал, экспертиза показала 2.65 промилле", – уточнили в издании.

 

Теги: #киев #жертвы #дтп
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