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07:39 15.03.2021

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

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С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе режим тишины не нарушали. За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов, ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 15 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

За прошедшие сутки, 14 марта, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в районе Южного, противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение. Раненный госпитализирован, его состояние здоровья удовлетворительное.

Неподалеку Екатериновки, российские наемники открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник вел обстрел позиций ООС из крупнокалиберных пулеметов, а у Троицкого - еще и с автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Вблизи Опытного и Авдеевки противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песок - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе Гнутово зафиксирован огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники на действия противника открывали огонь", – подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка
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