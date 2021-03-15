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06:02 15.03.2021

Индийские производители предупредили об угрозе мировому производству вакцин от COVID-19 из-за США

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Индийские производители предупредили об угрозе мировому производству вакцин от COVID-19 из-за США

Два ведущих индийских производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson предупредили, что мировое производство вакцин находится под угрозой из-за американского экспортного контроля, сообщила Financial Times.

Исполнительный директор фармацевтической компании Biological E, Махима Датла сказал изданию, что американские поставщики, возможно, не смогут выполнять заказы глобальных клиентов из-за использования Вашингтоном Закона об оборонном производстве, подписанном предыдущим президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года.

"Это чрезвычайно затрудняет расширение производства вакцин не только от коронавируса, но и обычных вакцин", - отметил он, призвав к срочному международному вмешательству.

Исполнительный директор Института сыворотки Индии - крупнейшего в мире производителя вакцин - Адар Пунавалла, предупредил, что Закон об оборонном производстве может подорвать глобальные усилия по вакцинации.

"Вакцина Novavax, крупным производителем которой мы являемся, нуждается в продуктах из Соединенных Штатов. Мы говорим о свободном глобальном доступе к вакцинам. Если мы не сможем получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором ", - сказал Пунавалла.

Закон об оборонном производстве позволяет принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд. Однако в этот раз, как сказал сам Трамп после его подписания, речь идет о борьбе с коронавирусом COVID-19. Он сообщил, что действие закона может быть распространено на производство респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких и других средств для борьбы с COVID-19.

Президент Джо Байден продолжает руководствоваться этим законом. И хотя США заказали более чем достаточно доз препаратов для вакцинации каждого взрослого человека в стране, американским поставщикам приходится прилагать максимум усилий, чтобы выполнить контракты с зарубежными заказчиками, пишет газета.

Дефицит вакцин от COVID-19 испытывает Евросоюз, который настоятельно призвал США разрешить свободный поток поставок лекарств для решения проблемы.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также предупредил о глобальной нехватке жизненно важных компонентов, которые ограничивают производство препаратов от коронавируса. По его словам, некоторые страны ввели правовые ограничения, которые "ставят под угрозу жизни людей", и призвал не накапливать запасы вакцин.

Теги: #сша #контроль #вакцины #индия
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