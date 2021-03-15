В понедельник осадки ожидаются на западе, севере и большинстве центральных областей Украины, в Киеве до +9°

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться относительно теплый воздух с Западной Европы, сообщил Укргидрометцентр.

В западных, северных, большинстве центральных областей ожидается дождь, в западных областях - с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 3-8° тепла, в южных, восточных и большинстве центральных областей 9-14° тепла.

В Киеве ожидается ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура ночью +1-3°, днем +4-6°.

Во вторник, 16 марта, в западных, днём и в южной части, и местами центральных областях мокрый снег и дождь, на юге кое-где значительные осадки.

Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели.

Температура воздуха ночью от +3° тепла до -2°; днём +5-10°, в западных областях +1-6°.

В Киеве во вторник, 16 марта, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью +0-2°, днем +7-9°.