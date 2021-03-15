Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

Нидерланды приостанавливают использование вакцины компании AstraZeneca против COVID-19 как минимум до 28 марта включительно в качестве меры предосторожности.

"Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) советует приостановить введение коронавирусной вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности. (...) Было принято решение не использовать AstraZeneca в течение следующих двух недель (до воскресенья 28 марта)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

Власти будут ждать результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), уточняется в сообщении.

Накануне сообщалось, что Дания, Норвегия, Таиланд и Болгария приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca и из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.

Позднее EMA уведомило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и применение вакцины можно продолжать. С аналогичным сообщением выступило министерство здравоохранения Канады.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.