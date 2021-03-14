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21:18 14.03.2021

Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой

В Херсонской области задержали предполагаемого убийцу и насильника малолетней Марии Борисовой, тело которой нашли после четырех дней поисков, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушения и следы изнасилования ... Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Поэтому заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи", – подчеркнул правоохранитель.

После непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника.

"Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз", – отметил Клименко.

Он добавил, что когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами.

"Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки", – констатировал глава Нацполиции.

Клименко пообещал раскрыть больше деталей в понедельник, 15 марта.

Теги: #херсонская #подозреваемый #задержание
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